Aseguran que Fede Bal conquistó a Evelyn Botto

Este viernes, en Sálvese quien pueda (América), Yanina Latorre sorprendió con una revelación que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo: Fede Bal y Evelyn Botto estarían comenzando un romance.

Según contó la panelista, el conductor y la artista fueron vistos juntos en la función de Rocky en el teatro Lola Membrives. “Me gusta esta pareja. Anoche fueron a ver Rocky juntos y los vieron”, señaló. Y, fiel a su estilo, sumó detalles sobre la relación: “Parece que hace un tiempo habían estado juntos, lo dejaron y ahora retomaron. Una pareja muy fogosa y sexy”.

El comentario llega en un contexto particular para Bal, quien hace apenas un mes quedó en el centro de rumores de reconciliación con Laurita Fernández, a siete años de su escandalosa separación. Todo comenzó cuando el actor compartió en sus redes fotos de la época en la que eran pareja, incluidas postales del Bailando 2015, certamen que ganaron juntos bajo la conducción de Marcelo Tinelli.

La actitud nostálgica de Bal coincidió con un momento personal delicado para Laurita, que había anunciado su separación de Claudio “Peluca” Brusca. “Estamos separados, es muy reciente... Como todo proceso de una relación tan hermosa, uno lo va llevando, pero sabemos que es lo mejor. Encima vamos a seguir trabajando juntos”, explicó la bailarina en Intrusos.

Cabe recordar que la relación de Fernández y Bal terminó en 2018, tras una segunda oportunidad marcada por una infidelidad del actor con Flor Marcasoli. Poco después, la conductora inició un vínculo con Nicolás Cabré, con quien compartía elenco en Sugar.

Hoy, con Evelyn Botto como nueva protagonista de las versiones amorosas, el presente sentimental de Fede Bal vuelve a quedar bajo la lupa.