Aseguran que Javier Milei se reconcilió con Fátima Florez

Tras más de un año de distanciamiento, todo indica que el presidente Javier Milei y la humorista Fátima Florez habrían retomado su relación sentimental en las últimas horas.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en el programa del Trece Mujeres Argentinas, donde aseguró haber presenciado indicios claros de una reconciliación entre ambos.

“Javier se habría reconciliado con Fátima. En los Martín Fierro de Teatro la vi muy sonriente, muy bien. Esto no me lo contó nadie, yo estaba ahí”, afirmó Méndez. Según detalló, la confirmación del rumor llegó tras enterarse de una cena en la Quinta de Olivos, en la que además de Milei y Florez habrían estado presentes otras personas, incluida Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia.

“¿Fue a tomar el té? Por supuesto que no. El mundo de la economía ya lo sabe y dicen que ‘Javo volvió con Fátima’”, agregó el periodista, dejando entrever que la noticia ya circula con fuerza en los pasillos del poder.

La posible reconciliación se da en medio de declaraciones recientes de Yuyito González, quien había sido vinculada sentimentalmente al mandatario. Esta semana, la actriz afirmó que tras un cruce con Karina Milei no quiso saber más nada de la familia presidencial, ya que se enteró “de cosas muy feas”.

En un intento por obtener una confirmación directa, Méndez relató que le escribió a Fátima Florez, con quien suele tener buena comunicación. “Siempre me contesta rápido y muy amorosa, pero cuando le pregunté si era cierto lo de la reconciliación, no me contestó más”, dijo, dejando abierta la puerta a nuevas especulaciones.

Aunque no hay declaraciones oficiales por parte de los protagonistas, las señales públicas y los rumores alimentan la posibilidad de que el romance entre el presidente argentino y la reconocida imitadora haya resurgido.