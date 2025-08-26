Aseguran que Santiago del Moro dejará Telefé

Esta martes en Intrusos, la panelista Paula Varela lanzó una fuerte versión al afirmar que Santiago del Moro habría presentado su renuncia a Telefe, lo que representa un “bombazo" en la televisión argentina.

“Me cuentan que por esto se frenaron los castings de Gran Hermano, ya que no tienen más al conductor estrella”, aseguró la panelista, dejando entrever que la emisora se encuentra reconfigurando su grilla de proyectos.

Según explicó Varela, la decisión habría sido sorpresiva incluso para el propio canal. “Hace tiempo que él ya no viene publicando nada en sus redes. Lo que me cuentan es que la emisora se está deshaciendo de activos costosos. No es que lo echan, sino que no hay tanto dinero disponible para los proyectos como solía haber antes”, señaló.

Aunque no existe una confirmación oficial, la periodista advirtió que este tipo de noticias suelen manejarse con mucho hermetismo: “Esto es lo que me dijeron, y comentan que hay personas dentro del canal que todavía no lo saben”.

El conductor Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sumaron que, pese a los rumores, Del Moro tiene previsto conducir la próxima ceremonia de los Premios Martín Fierro, a realizarse a fin de mes. En paralelo, trascendió que Gran Hermano quedó frenado en la instancia de inscripción, a la espera de definiciones.

De concretarse la renuncia, sería el cierre de una etapa iniciada en 2019, cuando Del Moro dejó América para desembarcar en Telefe con ¿Quién quiere ser millonario?, programa que marcó el inicio de una prolífica relación con el canal que hoy parece estar en duda.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato a esta noticia que aún no está confirmada.