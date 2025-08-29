Ayelén Paleo: detienen a su madre, acusada de liderar una red de prostitución

El escándalo golpeó de lleno a la farándula local: Elizabeth Rodrigo, madre de la vedette Ayelén Paleo, fue detenida en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual.

La noticia sorprendió porque vuelve a poner en el centro de la escena a Paleo, quien supo hacerse un lugar en el mundo mediático gracias a su paso por revistas teatrales y programas de TV, aunque esta vez no por su carrera artística sino por la gravedad de la situación que involucra a su familia.

Según la investigación, Rodrigo habría sido parte activa de la organización delictiva: se ocupaba de la logística y de fotografiar a las víctimas para armar los books eróticos que luego circulaban en portales para adultos. La captura se dio en un operativo de gran escala con 15 allanamientos en varias provincias, donde también fue apresada la líder de la red, Noelia Elizabeth Ávalos, junto a otros tres cómplices.

El despliegue permitió rescatar a 12 mujeres y dejó al descubierto el nivel de ingresos de la organización, que según la Justicia movía más de 12 millones de pesos al mes. Mientras la causa avanza en los tribunales de La Plata, la repercusión en el ambiente artístico no tardó en llegar: muchos se sorprendieron por el vínculo directo entre una figura mediática como Paleo y una investigación tan grave.