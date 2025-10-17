Ayelén Paleo aliviada: excarcelaron a su madre

Luego de permanecer un mes y medio detenida, la Justicia ordenó en estos días, la excarcelación de Elizabeth Rodrigo, madre de la bailarina y mediática Ayelén Paleo, quien estaba acusada de integrar una red de trata de personas.

La noticia fue confirmada por el periodista Mauro Szeta a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), donde escribió: “Ordenan la excarcelación de la madre de Ayelén Paleo”. En el mismo mensaje, precisó que la decisión fue tomada por la Cámara de La Plata, que consideró que no existen riesgos procesales que justifiquen su permanencia en prisión. Por esa razón, el juez Juan Pablo Masci resolvió otorgarle la libertad, aunque sigue procesada por el delito de explotación de la prostitución.

Antes de conocerse la medida, Ayelén Paleo había compartido un mensaje desesperado en redes sociales, en el que pedía justicia por su madre y denunciaba irregularidades en la causa. “La misma Justicia ya demostró que no tenía ninguna relación con esas personas ni con ninguna red. Mi mamá vive en la misma casa hace más de 30 años. Nunca huyó, nunca se escondió, nunca fue parte de nada”, escribió.

La artista también cuestionó las pruebas presentadas en el expediente: “Hubo testigos falsos, acusaciones inventadas y todo ya quedó probado como falso. Entonces, ¿qué espera la Justicia para tomar decisiones correctas? Estoy desesperada, sigo por mi mamá, no voy a tirar la toalla”.

Con el nuevo fallo, Elizabeth Rodrigo recupera la libertad, aunque el proceso judicial continúa en curso. Mientras tanto, Ayelén Paleo celebró la decisión y reiteró su apoyo incondicional: “Se los ruego, hagan justicia. Devuélvanle la libertad a mi mamá. Que se sepa la verdad”, había pedido días antes del fallo.