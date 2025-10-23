Bandana desaparecida: la investigación apunta a su expareja

Un manto de preocupación y misterio envuelve a Lowrdez Fernández, una de las voces más reconocidas del grupo Bandana. Su madre, Mabel López, formalizó una denuncia de desaparición ante la Justicia, asegurando no tener noticias fehacientes de su hija desde el 4 de octubre, con un último contacto telefónico registrado el pasado domingo 19.

El caso tomó un giro alarmante dado que la investigación apunta directamente a Leandro García Gómez, la pareja de la artista, quien posee un historial de denuncias por violencia de género.

La última comunicación y la alerta materna

Según trascendió en el programa Desayuno Americano (América) a través del periodista Luis Bremer, la última vez que Mabel López pudo hablar con su hija fue el Día de la Madre, el 19 de octubre. En esa breve conversación, Lowrdez le habría comunicado que no podría visitarla "porque aparentemente era el cumpleaños de él [García Gómez]".

La madre de la cantante expuso su profunda preocupación, describiendo la relación como un vínculo "claramente violento y tóxico" con idas y vueltas constantes que "siempre termina mal y cada vez peor".

El temor del entorno se profundiza: a la inasistencia de Lowrdez a los ensayos de Bandana se suma la desconcertante actividad en sus redes sociales, lo que genera dudas sobre quién está realmente detrás de las publicaciones.

La preocupación de su entorno

El enigma de la desaparición se entrelaza con un llamativo post en Instagram, donde Lowrdez pedía disculpas públicas a García Gómez, el mismo hombre a quien ella había denunciado por maltratos hace tres años.

En 2022, la cantante había conmocionado a sus seguidores al publicar una fotografía con moretones en el rostro y un potente mensaje: "Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo". En aquel momento, había detallado un patrón de abuso que incluía filmaciones y fotos íntimas sin su consentimiento, llegando a declarar: "Me metía cosas en la bebida... Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

Sin embargo, la reciente publicación la muestra abrazada a su expareja, con una reflexión sobre "errores" y la necesidad de "pedir disculpas por cualquier daño que haya causado". Este cambio radical generó alarma inmediata entre sus allegados, quienes temen que la artista haya sido nuevamente influenciada por su agresor.

Pese al clima de tensión, en el programa Puro Show (El Trece) lograron comunicarse con Lowrdez Fernández, quien brindó una explicación vaga: "Estoy con un proceso en el que me estoy por operar y la verdad que, recapacitando sobre varias cosas que me sucedieron. Quiero agradecer a los que estuvieron y, capaz por un momento, se define algo que no está bueno. Es otra perspectiva".

Una amiga cercana, en diálogo con la periodista Pochi, arrojó más leña al fuego de la preocupación: "En el entorno tenemos miedo de que le pase algo, creemos que no fue ella la que escribió el mensaje (en Instagram). No es algo que ella escribiría" La Justicia tiene ahora la tarea urgente de determinar el paradero de Lowrdez y esclarecer las circunstancias de su enigmática situación.