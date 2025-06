Bárbara recordó a su papá, Jorge Lanata

Recientemente, Bárbara, la hija de Jorge Lanata recordó a su papá tras la condena a Cristina Kirchner, y aseguró que a él “le hubiese gustado ver el resultado”, tras una carrera en los medios de denuncias, pruebas y enfrentamientos con dirigentes y militantes del kirchnerismo.

La joven, fruto de la relación del periodista y Andrea Rodríguez, se refirió al periodista y a su lucha contra al ex presidente y sus negocios desde el poder.

En una charla con el periodista de TN Nelson Castro en Vamos Rivadavia (Rivadavia AM 630), la fotógrafa expresó: “Los primeros años fueron una montaña rusa, muy divertidos, con mucha adrenalina. Nos quedábamos hasta cualquier hora y era la época buena de la tele: el rating, las denuncias, la posibilidad de viajar, era una locura”, comenzó diciendo.

Luego sumó: "Estas cosas hacen que mi papá siga acá, presente, que no se haya ido. Estamos orgullosas", remarcó. A su vez, contó qué pensaba el conductor al ver que la Justicia no avanzaba con la causa de Cristina: "Trabajar tanto y no ver resultados, a él lo entristecía como a todos, ¿viste? Ver que hay pruebas, que uno trabajó y que no hay resultados y no pasa nada, que está todo tan parado... Lo bajoneaba un poco. Es una cagada que no haya podido verlo, la verdad", comentó Bárbara.