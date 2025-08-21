En una nueva maniobra digna de su estilo mediático, Wanda Nara sorprendió en el aeropuerto de Ezeiza al revelar, sin filtros, la noticia que la China Suárez tenía reservada para sí misma: su embarazo junto a Mauro Icardi. La declaración, lanzada en medio de una charla con periodistas, le arrebató a su eterna rival la posibilidad de anunciar la primicia en primera persona.

La ex vedette llegó acompañada de su inseparable ladero, Kennys Palacios, y entre comentarios sobre sus conflictos judiciales y su exmarido, soltó la frase que encendió la polémica: “Quizás dentro de poco tengamos la noticia que todos se imaginan. Sí, la del embarazo”. Consultada insistentemente por la prensa, agregó: “Yo la tengo la noticia, me la contó él. Pero la confirmación o no le toca darla a ellos. A mí ya me aburrió este tema”.

Lejos de mostrarse sorprendida por la repercusión, Nara insistió en que no buscaba apropiarse de nada: “No trabajo de sacarle fotos al bulto de nadie. A mí me llamaron para contármelo, no es algo mío”. Sin embargo, su declaración no solo dejó en offside a la actriz, sino que reafirmó la rivalidad que ambas arrastran desde el escándalo que marcó la vida personal y mediática de las dos.

Antes de despedirse, Wanda cruzó en vivo a Pochi, la creadora de Gossipeame, y abandonó el lugar con una sonrisa de victoria, convencida de que la “batalla mediática” le volvió a dar la ventaja.