Cande Tinelli posó con transparencias y habló de su ex

A menos de un año de su casamiento, Cande Tinelli y Coti Sorokin enfrentan un período de crisis en su relación. En medio de la incertidumbre sobre su futuro, la hija de Marcelo Tinelli usó sus redes sociales y compartió un llamativo mensaje que dejó entrever las razones detrás de su distanciamiento.

A través de su cuenta de Instagram, Cande publicó una reflexión de otra cuenta, que generó especulaciones sobre los conflictos que atraviesa con el músico: “Ninguna pareja, ninguna amistad, ningún familiar, ningún trabajo, ninguna carrera vale tu salud mental”, comenzó el texto y finalizó con: "Que nadie te haga creer que tienes que aguantarte lo que te destruye."

Sin un final definido

En los últimos días, Cande también se refirió públicamente a la situación con Coti, dejando en claro que, aunque están separados, no considera la relación terminada de manera definitiva: "Por el momento, estoy distanciada. La verdad que sí, pero no quiero confirmar nada porque recién llego y me debo una charla. Lo tengo que hablar", expresó en diálogo con la prensa, sugiriendo que aún queda una conversación pendiente que podría definir el futuro de la pareja.

Otro detalle que llamó la atención fue la ausencia de su anillo de casamiento. Consultada al respecto, explicó: "Me lo saqué porque necesitaba un respiro, pero lo tengo conmigo."

Más allá de los problemas que la aquejan, la mediática se mostró bella en sus redes sociales, sobre todo al posar con un vestido de gasa elastizada blanca que dejó a la vista su cuerpo casi desnudo.