Casi desnuda, Wanda Nara posó desafiando a Mauro Icardi

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó en las últimas horas un nuevo capítulo cargado de tensión. Luego de que el futbolista publicara en Instagram un duro mensaje en el que hablaba de “máscaras que caen” y “payasos estafadores”, la empresaria eligió contestar a su manera, con una imagen que no pasó inadvertida.

A través de sus historias de Instagram, Wanda compartió una foto en la que posa con una microbikini marrón mientras dos estilistas -entre ellos su amigo personal Kennys Palacios- la preparan para un rodaje. Lejos de cualquier gesto de confrontación directa, la conductora escribió sobre la postal: “Repasando guion”.

Actualmente instalada en México por la grabación de la segunda temporada de Love Is Blind, programa que conduce junto a Darío Barassi, Nara dejó en claro que su foco está puesto en lo laboral. La imagen, cargada de sensualidad y actitud relajada, fue interpretada por muchos como una respuesta indirecta a las palabras de Icardi y rápidamente cosechó miles de reacciones en las redes sociales.

Un nuevo gesto en la interminable historia mediática de la pareja que, lejos de relajarse, sigue dando material para el escándalo.