La Justicia investiga el presunto caso de violencia de género que involucra a la cantante Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, y a su expareja, Leandro García Gómez, quien fue imputado por privación ilegítima de la libertad. El operativo se activó en un departamento de Palermo luego de que se denunciara la desaparición de la artista.

Durante la inspección de la vivienda, ubicada en la calle Ravignani, personal policial incautó elementos clave para la causa. Fuentes judiciales confirmaron que entre lo secuestrado se encontraron botellas de bebidas alcohólicas y varias pastillas fuera de su empaque original, material que está siendo analizado por el laboratorio químico de la Policía Científica.

Tras ser hallada en el lugar, Lourdes Fernández fue asistida de inmediato. Testigos detallaron que la cantante mostraba dificultades para desplazarse al salir de la propiedad. Fue trasladada al Hospital Fernández para chequeos médicos, pero fue dada de alta pocas horas después, durante la madrugada, al no presentar sintomatología de gravedad.