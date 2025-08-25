Cazzu volvió a OnlyFans y consolida su presente artístico internacional

Cazzu volvió a sacudir las redes con un anuncio que sorprendió a sus fanáticos: reabrió su perfil en OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos que había mantenido inactiva desde el nacimiento de su hija Inti.

La artista jujeña, conocida como La Jefa, compartió la novedad a través de una historia en su cuenta de Instagram. En la imagen se la veía tomándose una foto frente al espejo, sobre su cama, luciendo un body marrón que combinaba con el acolchado. Allí escribió un contundente: “I’m back bitche$”.

El regreso a OnlyFans llega en un momento de fuerte consolidación artística para Cazzu. Tras el lanzamiento de su álbum “Latinaje”, que marcó su expansión más allá del trap y la posicionó en distintos géneros musicales, la cantante logró instalarse definitivamente en el escenario internacional.

Si bien su figura se construyó con el mote de La Jefa del Trap, sus exploraciones en otros estilos le abrieron puertas en la industria global. Prueba de ello es su más reciente récord: con el videoclip de su cumbia “Con Otra”, alcanzó los 180 millones de reproducciones en YouTube, superando nada menos que a Lady Gaga con “Abracadabra”.

Entre su nueva etapa como madre, la exploración artística y su regreso a las plataformas más comentadas del momento, Cazzu reafirma que sabe cómo mantener su sello propio y, al mismo tiempo, reinventarse frente a los ojos del mundo.