Charlotte Caniggia invitó a sus seguidores a una “caliente” producción

Charlotte Caniggia da un paso más en su carrera mediática y se convierte en protagonista de la nueva temporada de “Playboy Celebrities”, una producción que forma parte del catálogo de HotGo TV, la plataforma de contenidos para adultos que reúne marcas internacionales como Playboy, Penthouse, Venus, Private y Sexy Hot.

La influencer de 32 años se suma así a la lista de figuras argentinas que pasaron por el ciclo, entre ellas Ivana Nadal y Celeste Muriega, y ya se la puede ver en el sitio web de la reconocida marca.

Entusiasmada con la experiencia, Charlotte asegura: “Siempre soñé con trabajar con Playboy. Todo fue mejor de lo que imaginaba: la producción, el vestuario, la energía del equipo… Me animé a cosas que nunca pensé que iba a hacer”, comenta en declaraciones difundidas por la señal.

El proyecto muestra una faceta distinta de la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis, alejada de la imagen aniñada y mediática que la acompañó en sus primeros años de exposición pública. En esta nueva etapa, Charlotte apuesta a una versión más audaz y empoderada, en un formato donde el erotismo y la estética visual se combinan con un lenguaje cinematográfico cuidado.

Según adelanta la producción, los episodios recorren diferentes escenarios: “Desde un balcón cargado de tensión y una cama donde todo fluye con naturalidad, hasta una galería donde la comida se transforma en una experiencia erótica inesperada”. También destacan que la protagonista se luce con atuendos deportivos y escenas bajo el agua, entre duchas y bañeras, que refuerzan el tono sensual del relato.

Con esta participación, Charlotte consolida su perfil como figura multifacética del espectáculo, capaz de reinventarse y sorprender al público con cada nuevo proyecto.