El camino a la final de La Voz Argentina de Telefe, se puso más dramático que nunca. En la gala del jueves 2 de octubre, el programa presenció una sangría de talento con la eliminación de dos valiosos participantes de los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti, dejando a ambos coaches al borde del colapso emocional y obligados a tomar decisiones bajo extrema presión.

El denominado "4° Round" resultó ser implacable, con un giro inesperado: doble empate técnico que forzó a Ale Sergi, Juliana Gattas y La Sole a desempatar, definiendo el destino de los concursantes.

Team Miranda! un adiós a Sofía Verna

La dupla pop de Ale Sergi y Juliana Gattas vivió un momento de alta tensión. Tras asegurar la continuidad de Joaquín Martínez Urrutia (con "Uno x uno" de Manuel Carrasco) y Eugenia Rodríguez (con "Ayer" de Luis Miguel), el equipo confió en los votos de sus compañeros.

El puntaje del jurado determinó la continuidad de Pablo Cuello (que brilló con "Sex Bomb"). Sin embargo, la mayor sorpresa llegó con el anuncio de un empate entre Sofía Verna y Emiliano Villagra. El conductor Nico Occhiato cedió la potestad a Miranda! para la decisión final.

"No queremos que sientan que 'algo se termina', sino que es el comienzo de una carrera auspiciosa", anticipó Ale Sergi antes de resolver el dilema. Finalmente, los coaches optaron por la continuidad de Emiliano, sentenciando la eliminación de Sofía Verna.

Tras este dramático descarte, el Team Miranda! quedó conformado por Joaquín Martínez Urrutia, Eugenia Rodríguez, Pablo Cuello y Emiliano Villagra.

Soledad Pastorutti no tuvo un panorama más fácil. La oriunda de Arequito confesó que todos sus participantes eran "muy parejos". Sus dos primeras salvaciones fueron para Violeta Lemo (con "La gata bajo la lluvia") y Milagros Gerez Amud (con un chamamé de Teresa Parodi).

Con la continuidad de Luis González asegurada por el promedio de los demás coaches, La Sole se enfrentó a su propio nudo: otro empate entre Valentina Otero y el dúo de Agustín Carletti & Mauricio Tarantola.

En un clima de máxima tensión, Soledad se decidió: "Me voy a quedar con el dúo. Perdón, Valen". La eliminación de Valentina Otero fue doblemente impactante, ya que la joven era conocida como "la más robada" de la edición 2025. Visiblemente emocionada, Otero se despidió con optimismo: "La Voz Argentina es sólo el comienzo".

El Team Sole avanzó con Milagros Gerez Amud, Agustín Carletti & Mauricio Tarantola, Violeta Lemo y Luis González. La competencia se endurece y las decisiones, ahora más que nunca, pasan por el filo de la navaja.