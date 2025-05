Chau amor: Laurita Fernández dejó a su novio productor

Luego de dos años de noviazgo, Laurita Fernández y Claudio "Peluca" Brusca decidieron poner fin a su relación. La noticia fue confirmada en el programa LAM (América TV), donde Ángel de Brito y Pepe Ochoa revelaron detalles del sorpresivo desenlace amoroso entre la conductora y el productor, quienes actualmente trabajan juntos en Bienvenidos a ganar, ciclo emitido por El Nueve.

"Están separados, está confirmado. Era el tema del día en la productora de Kuarzo. Se terminó el amor", aseguró De Brito al aire. Su compañero, Pepe Ochoa, agregó: "Me dicen que él está muy triste y que ella está insoportable, nada le cae bien".

Según contaron en el programa, Fernández habría sido quien tomó la decisión, argumentando que prefiere estar sola. Esto no solo sorprendió a su entorno, sino también al propio Brusca, quien, de acuerdo a los panelistas, no esperaba la ruptura. "No estaban en crisis, ella le dijo que quería estar sola", sostuvo Ochoa. La situación se complica aún más debido a que ambos comparten el día a día laboral, ya que Brusca es el productor ejecutivo del programa que conduce Fernández.

El romance entre Laurita y Claudio se hizo público en octubre de 2022, tras ser vistos juntos en la noche porteña. Por aquellos días, la bailarina y actriz se refirió públicamente a la nueva relación y dijo: “Nos conocemos mucho... de pronto pasó. Qué sé yo. Lo conocí de otra manera, es un sol de persona, más allá de lo laboral”.

Durante la relación, la pareja atravesó momentos de gran estabilidad. En diciembre de 2023, adoptaron una perrita llamada Miel, a la que presentaron en redes como parte de su familia. Incluso, en agosto de 2024, Fernández expresó públicamente su deseo de ser madre, aunque aclaró que no era algo inmediato. “Es algo que hablan seguido con Claudio, ya que conviven hace más de dos años. En algún momento sí, más adelante. Él re quiere”, había contado De Brito en Ángel Responde (Bondi).

A pesar del cariño compartido y los planes a futuro, el vínculo llegó a su fin. Ahora, queda por ver cómo transitarán esta nueva etapa, especialmente al continuar trabajando juntos día a día en televisión.