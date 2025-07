Chau papada: una ex Gran Hermano compartió su experiencia en las redes sociales

Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano 2023/2024, se realizó una cirugía estética en el rostro y decidió mostrar los resultados a través de un video publicado en sus redes sociales. La intervención consistió en una lipoaspiración de papada, combinada con un procedimiento complementario para mejorar la firmeza de la piel.

“Recién vengo del médico, feliz de la vida. Ya con lo que vi, estoy como loca, y eso que todavía estoy inflamada. No tengo nada de dolor”, expresó Demo en sus historias de Instagram, donde también respondió preguntas de sus seguidores interesados en los detalles del procedimiento.

La influencer explicó que la intervención duró poco más de una hora y se realizó bajo anestesia general. “Es una lipoaspiración combinada con otro procedimiento que, dicho popularmente, te pega la piel para que no te quede caída”, precisó.

Respecto al postoperatorio, aseguró que la recuperación ha sido más que positiva: “Mi experiencia es hermosa, nada compleja, nada de dolor. Por supuesto hay que cuidarse, tratar de tener la faja la mayor cantidad de tiempo posible para que el resultado sea óptimo”.

A 24 horas de la cirugía, Demo afirmó no haber sentido molestias: “Jamás sentí dolor, pero nada de nada. Ya me empecé a desinflamar. Son tres puntitos que te hacen por la lipoaspiración, uno bajo la pera y uno detrás de cada oreja, así que cicatriz cero”.

Finalmente, la ex GH explicó las razones que la llevaron a tomar la decisión: “Me costó, pero realmente me hacía mal y me condicionaba un montón en algunas circunstancias. Cuando hay tanto malestar, lo justifico”. Su testimonio fue recibido con apoyo por parte de sus seguidores, quienes valoraron su sinceridad y su actitud positiva frente al cambio.