Chechu Bonelli y Darío Cvitanich pusieron fin a su relación de años

La separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, tras más de una década juntos, se confirmó este miércoles luego de varios rumores que venían circulando en el ámbito mediático. Fue el exfutbolista quien decidió dar a conocer la noticia, aclarando que la decisión se dio en buenos términos y sin la intervención de terceros.

En una conversación compartida por el periodista Juan Etchegoyen, Cvitanich explicó que, pese a las dificultades propias de una separación, mantiene una excelente relación con la madre de sus tres hijas: “Fue todo bastante bueno dentro de lo lógico. No hay nada polémico ni mucho menos. Son cosas que quedaron entre ella y yo”, expresó.

El exdelantero también remarcó que no existieron infidelidades ni situaciones conflictivas, y valoró el bajo perfil con el que ambos eligieron transitar este momento personal: “Tenemos tres nenas hermosas que cuidamos. Acá no pasó absolutamente nada de eso. Quizás eso ayudó a que no haya tanto de qué hablar”, comentó.

Sobre el presente de ambos, Cvitanich aseguró que están enfocados en seguir adelante desde el respeto mutuo y priorizando el bienestar familiar. “Hoy cada uno en lo suyo, reinventándonos y con mucha relación por las nenas. Es una gran mujer y la mamá de mis hijas, eso no va a cambiar”, concluyó.