Este martes 27 de agosto comenzó en la Ciudad de Buenos Aires el juicio oral contra Marcelo Corazza, ex productor y ganador de Gran Hermano, acusado de delitos vinculados a una red de explotación sexual de menores.

El proceso se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N° 3, integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni, con audiencias programadas desde las 9.30. Corazza enfrenta cargos por asociación ilícita, trata de personas, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil, luego de que la Cámara de Casación rechazara el pedido de su defensa para suspender la fecha de inicio.

La acusación estará encabezada por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, quienes intentarán probar la existencia de una organización delictiva que, entre 1999 y marzo de 2023, habría reclutado varones -principalmente adolescentes- para someterlos a distintas prácticas sexuales y explotarlos.

Según la investigación del juez Ariel Lijo, la banda habría sido liderada por Rolando Angelotti e integrada, además de Corazza, por Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar. La causa se inició en octubre de 2022 tras la denuncia de una víctima que aseguró haber sido abusada cuando tenía entre 11 y 13 años. Corazza fue detenido en marzo de 2023 y, tras cuatro meses de prisión, recuperó la libertad con tobillera electrónica. Sin embargo, en junio de 2024 el magistrado ordenó su elevación a juicio y amplió el procesamiento, al considerar que existían elementos suficientes para sostener las acusaciones en su contra.