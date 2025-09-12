Con fotos casi íntimas, Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio

Juana Tinelli volvió a captar la atención pública, pero esta vez no por sus looks ni por sus viajes, sino por un detalle de su vida privada que terminó confirmando lo que hasta ahora era un secreto a voces: su relación con Bautista Cuiña.

La hija menor de Marcelo Tinelli compartió en sus historias de Instagram la primera foto junto a su novio. La postal, tomada en un ascensor, muestra a la pareja relajada y cómplice frente al espejo: Juana con un conjunto de blazer, top y minifalda, mientras sostiene su celular, y Bautista a su lado haciendo un gesto de victoria.

El gesto no pasó desapercibido. Minutos después, el joven compartió otra imagen abrazando a Juana desde atrás. Sonrientes y distendidos, él con una remera a rayas verdes y ella con un suéter rosa claro, acompañaron la publicación con la mención a @juanitatinelli y un corazón, dando por oficializado el vínculo.

Quién es Bautista Cuiña

La reacción en redes sociales fue inmediata: miles de seguidores celebraron la confirmación con mensajes de apoyo y cariño. “Qué lindos juntos”, “Se los ve felices” y “Hermosa pareja” fueron algunos de los comentarios que inundaron las historias de la pareja.

El romance, que habría comenzado hace al menos dos meses, se gestó en un círculo de amistades compartidas. Según trascendió, la primera conexión significativa se dio en una discoteca de la costanera porteña. Desde entonces, los encuentros se intensificaron y la relación se afianzó, incluso con una escapada a Miami que alimentó los rumores en redes sociales.

De perfil bajo, Bautista Cuiña estudia Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano y participa activamente en la compañía familiar, una reconocida cadena de electrodomésticos liderada por su padre, Rodolfo “Fito” Cuiña. Comparte responsabilidades con su hermana melliza en el negocio.

Con estas publicaciones, Juana Tinelli abandona la cautela con la que solía manejar su intimidad y se instala junto a Bautista como una de las parejas más frescas y comentadas del espectáculo argentino.