Con poquísima ropa, Floppy Tesouro presentó su línea de bikinis

Floppy Tesouro demuestra una vez más su versatilidad, esta vez incursionando en el mundo de la moda con su propia línea de trajes de baño. A principios de 2025, la modelo materializó un sueño que venía gestando desde hace tiempo, lanzando MÙR by Floppy Tesouro. "Un proyecto que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer, que me apasiona", expresó al presentar su marca, destacando el amor y la dedicación que puso en cada detalle.

Recientemente, Tesouro presentó con gran éxito la nueva colección de su línea de bikinis, pensada para "mujeres auténticas y apasionadas por la moda". Cada diseño, según la modelo, refleja "tendencia, fuerza y elegancia". El punto culminante fue su participación en el Argentina Fashion Week, donde desfiló con sus creaciones y compartió la pasarela con su hija, un momento que describió como "aún más especial".

Un nuevo capítulo en su carrera

"Desde chica soñaba con tener mi propia marca", confesó, admitiendo que el mayor reto fue "animarme a emprender con todas las pruebas y aprendizajes que eso conlleva". La inspiración para sus diseños proviene de su propio estilo de vida y de "mujeres reales que buscan sentirse cómodas sin perder glamour". Los colores pastel, sus viajes y la "energía femenina" son las musas detrás de sus colecciones.

Floppy Tesouro demuestra una vez más su versatilidad, esta vez incursionando en el mundo de la moda con su propia línea de trajes de baño. A principios de 2025, la modelo materializó un sueño que venía gestando desde hace tiempo, lanzando MÙR by Floppy Tesouro. "Un proyecto que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer, que me apasiona", expresó al presentar su marca, destacando el amor y la dedicación que puso en cada detalle.

Recientemente, Tesouro presentó con gran éxito la nueva colección de su l��nea de bikinis, pensada para "mujeres auténticas y apasionadas por la moda". Cada diseño, según la modelo, refleja "tendencia, fuerza y elegancia". El punto culminante fue su participación en el Argentina Fashion Week, donde desfiló con sus creaciones y compartió la pasarela con su hija, un momento que describió como "aún más especial".

Inspiración, familia y un nuevo capítulo en su carrera

"Desde chica soñaba con tener mi propia marca", confesó en una entrevista de Ciudad Magazine, admitiendo que el mayor reto fue "animarme a emprender con todas las pruebas y aprendizajes que eso conlleva". La inspiración para sus diseños proviene de su propio estilo de vida y de "mujeres reales que buscan sentirse cómodas sin perder glamour". Los colores pastel, sus viajes y la "energía femenina" son las musas detrás de sus colecciones.

Este proyecto, además, tiene un significado personal muy profundo, ya que lo comparte con su pareja, Salvador Becciu. "Somos un gran equipo", aseguró Tesouro, quien describió a Becciu como un "gran sostén" que la apoya en cada paso y celebra sus logros. La modelo reflexionó sobre cómo su vida personal y profesional se entrelazan de forma sana y armónica: "Hoy siento paz, apoyo y un amor sano", concluyó, visiblemente feliz por el momento que atraviesa.