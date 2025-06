Con su bebé en brazos, Jimena Barón volvió a las redes sociales

A pocos días del nacimiento de Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro, Jimena Barón reapareció en las redes sociales con un conmovedor posteo donde compartió sus primeras sensaciones en esta nueva etapa como madre por segunda vez. La actriz y cantante, que ya es mamá de Morrison -"Momo"-, su hijo con Daniel Osvaldo, expresó con ternura y humor el torbellino de emociones que está viviendo.

“Una semana. Aquí, entre dadas de tetas constantes, recolectores de leche y algunas manchas en corpiños y remeras, me reporto por un ratito y vuelvo a largar el teléfono”, escribió Jimena en su cuenta de Instagram, acompañando el texto con tiernas fotos del recién nacido. “Este pibe me tiene estúpida de amor, pero estúpida. Yo pienso: ¿de nuevo teta? Si le acabo de dar, pero en realidad pasaron 2 horas que yo me quedé mirándolo inmóvil mientras dormía. Así, todo el día, todos los días”.

Barón también reveló que, con mucha antelación, había preparado un regalo especial para el primer Día del Padre de Palleiro, a quien se refiere como "Q". “Madre bruja intuía que este bebé nacía antes y le compró el regalo hace como dos meses. Lo que no tuve en cuenta es cómo iba a hacer para dárselo con un bebé recién nacido, pero mi hermana me salvó y le entregamos la sorpresa al nuevo papi motorizado”, escribió entre risas, y bromeó con la posibilidad de usarlo como delivery ahora que tiene una moto.

En el mismo posteo, la artista compartió otro motivo de celebración: su cuarto aniversario con Matías. “Nuestro festejo fue clavarme el fular e ir a caminar (primer paseo) y tomar un café”, contó. Además, destacó con emoción el rol de Momo como hermano mayor: “Si lo vieran leyéndole cuentos a Arturo, poniéndole el osito que compró con su plata, metiéndose en la cama con él y conmigo… se derriten”.

Finalmente, cerró el mensaje con una reflexión emotiva sobre el momento que atraviesa: “Decir que estamos felices es poco. No existe la palabra que describa lo que siento, pero pueden intentar imaginarla. La última es Momo agarrando a su hermano por primera vez. Esa carita estará en mi corazón por siempre. Gracias por todo el cariño y sepan disculpar mi ‘desconexión’ acá y mi ‘conexión’ acá en casa”.

Con este mensaje, Jimena Barón no solo compartió su alegría, sino también una mirada íntima y real de la maternidad reciente, en un momento de plenitud personal y familiar.