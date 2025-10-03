Con terrible escote, Evangelina Anderson "calentó" las redes sociales

La modelo Evangelina Anderson decidió enfrentar, finalmente y luego de varias semanas de silencio, de forma tajante las versiones que la vincularon sentimentalmente con el futbolista Leandro Paredes, protagonista de la Selección Argentina.

La ex esposa de Martín Demichelis brindó un móvil a LAM (América TV) en las últimas horas, donde se mostró visiblemente molesta por la situación y fue contundente al defender su imagen y la de la familia del deportista.

"Es feo que te ensucien y digan algo que no es. No está bueno por la mujer de Leandro Paredes. No lo conozco, no lo vi jamás en mi vida, lo aclaré 30 mil veces, y ella tiene tres chicos, un bebé muy chiquito", comenzó Anderson, apelando a la empatía con la esposa del futbolista.

La modelo, sin dejar lugar a dudas, sentenció: "Jamás saldría con un hombre casado, y lo digo y recontra digo. Y si hubiese un video no sería tan hipócrita de decir esto en cámara". Con esta declaración, Evangelina busca poner punto final a una ola de rumores que impactaron en su vida personal y mediática.

Atrevida

Mientras tanto, Evangelina Anderson sigue concentrada en su vida, compartiendo postales en su Instagram, donde recientemente impactó a sus seguidores posando con un escote muy pronunciado que no pasó inadvertido.