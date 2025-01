Con un emotivo post, Darío Barassi celebró el cumpleaños de su esposa

Extremadamente activo en las redes sociales para comunicar lo bueno y lo malo, Darío Barassi ahora celebró a la vida en el día del cumpleaños de su mujer, la también sanjuanina Lucía Gómez Centurión.

Compañeros de secundaria, desde la adolescencia, los amigos apostaron por más y sin dudarlo, juntos recorren un camino de amor, admiración y cuidado junto con sus dos pequeñas hijas.

Este sábado y sin dudarlos, el ex conductor de “Ahora Caigo”, compartió un collage de fotos en donde quedó a la vista el amor hacia su mujer y, con palabras precisas, directas y colmadas de cariño, el nacido en San Juan comenzó diciendo: “Gorda mía Feliz cumple !!!Te conozco desde mis dulces 15 años. A los 18 nos vinimos a bsas y fuimos equipo siempre. Mas pendejos, más adultos, más rebeldes y más conservas pero equipo. Previas, teatro, fiestas, misas, velorios, boliches Pajueranos, noches de terrazas, recitales, q se yo, todo”, expresó el también actor de Disney.

“A los 25 nos pusimos de novios. A los 27 cortamos. A los 28 volvimos y por suerte fue para siempre. Convivencia, casorio, hijas divinas, barassi y aprentia. Cumplís 41, llevamos compartiendo el camino 26 años, y pretendo seguir haciéndolo 70 años más. Xq como siempre digo, es con vos o no es.Hablo de números porque me sorprende todo el tiempo que paso, todas las versiones que fuimos, y como nos reelegimos una y otra vez. La clave? Obviamente el amor, el respeto y la admiración, pero siempre me sorprende y agradezco algo muy necesario que es nuestra capacidad de construir, redefinir, escuchar, modificar, conciliar darse la mano y meterle para adelante. Siempre lo supimos hacer. Somos equipoMiro esta foto y pienso, todos estos Darios tienen dos cosas en común1 el tamaño (destruiiiiido)2 tenerte a vos al ladoAsí me gusta vivir Nani, juntos, cerca…”, comentó Barassi.

“Sos mi lugar en el mundo.En fin gorda mía, feliz cumple, un año más caminando de la mano. Por más fotos, por más versiones, por más momentos, por más construcciones, por volver a elegirnos mil veces más, por lo que siento por vos, por lo q vales, x nosotros y en especial x vos. Eso…Por vos nani, salud por eso. Feliz cumple mujer de mi vida @lugomezcenturion”.