Con una foto llamativa, Marianela Mirra confirmó su separación de José Alperovich

Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007, volvió a captar la atención pública tra

s publicar una enigmática imagen junto al exsenador José Alperovich, actualmente imputado por abuso sexual.

La fotografía fue tomada en el contexto de una clínica, lo que generó preocupación entre sus seguidores, pero el mayor impacto vino después: en un segundo mensaje, la tucumana confirmó su separación del político, con quien mantuvo una relación de años.

En su primera publicación, Mirra dejó entrever una mezcla de decepción y resignación. “Cuando amás incondicionalmente, cuando das todo por quienes amás, aunque no siempre la vida sea justa contigo, y jamás seas prioridad”, escribió y luego sumó: “La gente utiliza mucho a la gente buena, de buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno”. El mensaje cerró con una llamativa frase: “No me debés nada. Lo hice con amor, a esto también”.

Horas más tarde, la ex “hermanita” utilizó la misma imagen para dar un giro definitivo al relato. En un mensaje recogido por el medio TN, Mirra explicó el verdadero trasfondo de la foto y confirmó la ruptura: “Mensaje no captado. Los superfiltros. Solo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto”.

Con un tono de indignación y dolor, relató detalles de una relación que, según dijo, la mantuvo en silencio durante años: “Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual es una pena enorme”. Luego, reveló un dato personal que sacudió a sus seguidores: “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años, y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si está bien o mal”.

Finalmente, Mirra marcó un cierre rotundo: “¡Hasta acá llegué yo! Algún día sacaré un libro, de todas estas personas que se cruzaron en mi camino. Éxitos”.

El descargo generó un fuerte revuelo en redes sociales, no solo por la exposición de una relación mantenida en bajo perfil durante años, sino también por los indicios de maltrato emocional y desgaste que ella misma relata. Por el momento, Alperovich no se pronunció públicamente sobre las declaraciones.