La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estaría cada vez más cerca de concretarse y ya es un hecho confirmado “a los cuatro vientos” para locura de sus fanáticos.

Esta información se conoció en la pantalla del Trece de la mano del periodista Gustavo Méndez y luego en LAM (América TV), también se divulgó que la pareja planea celebrar su casamiento en Argentina antes de fin de año.

Los panelistas Pepe Ochoa y Cande Mazzone revelaron que los novios evalúan varias fechas, aunque la más firme sería el 18 de diciembre, día en que la Selección Argentina levantó la Copa del Mundo en Qatar: “Sería una fecha en la que un campeón del mundo se casa con otra campeona del mundo… como cerrar un ciclo”, señaló Ochoa en el ciclo de espectáculos.

De esta manera, la mediática pareja prepara una celebración que promete convertirse en uno de los grandes eventos del año en la farándula argentina.