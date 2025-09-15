Confirmaron que Lali Espósito se baja de La Voz Argentina

Lali Espósito atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera. Mientras celebra el fenómeno de su último disco No vayas a atender cuando el demonio llama -con el que agotó cinco estadios de Vélez consecutivos, un récord histórico para una artista argentina-, también brilla como jurado en La Voz Argentina. Sin embargo, su cargada agenda provocó una noticia inesperada: no estará presente en la próxima emisión del reality de Telefe.

La confirmación se dio durante la transmisión del streaming oficial del programa, compartido por Telefe y Luzu. Allí, la periodista Sofi Martínez explicó que la ausencia de Lali responde a la exigencia de sus shows en Vélez y a su participación en el estreno de la película de una amiga. “En el próximo programa Lali no estará”, señaló, dejando en claro que la artista no pudo asistir a esas jornadas de grabación.

La incógnita sobre quién ocuparía su sillón en el jurado no tardó en resolverse: será Nicki Nicole la encargada de reemplazarla de manera temporal. La elección no pasó desapercibida, ya que ambas cantantes mantienen una relación cercana, tanto en lo personal como en lo profesional.

No es la primera vez que Nicki se sube al escenario de La Voz: en 2021 compartió junto a Lali un recordado dúo en las instancias finales del certamen. Su llegada promete aportar frescura al grupo de coaches, al mismo tiempo que coincide con un gran momento personal y artístico para la rosarina, quien recientemente oficializó su relación con el futbolista del Barcelona Lamine Yamal y se consolida como una de las voces más influyentes de su generación.

Mientras tanto, los seguidores de Lali confían en que su ausencia sea breve. Con el programa entrando en etapas decisivas, todo indica que regresará pronto para acompañar a su equipo en la recta final, grupo en donde se encuentra el sanjuanino Jaime Muñoz Canto. Hasta entonces, el show quedará en manos de otra referente de la música urbana, garantizando que la competencia mantenga la energía y el atractivo que la caracterizan.