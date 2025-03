Conmoción en las redes por una infidelidad en GH

Este viernes en LAM, Pepe Ochoa aseguró que Lucas, el marido de Sandra de Gran Hermano le estaba siendo infiel a la polémica jugadora del reality de Telefe.

A través de videos y de capturas de chats, el panelista mostró las acciones del hombre mientras su mujer intenta quedarse con los más de 70 millones que entrega el juego, a quien logre apagar la luz de la residencia.

Aparentemente Lucas estableció contacto con una escort a través de una aplicación sin intentar ocultar su identidad. Es más, la foto del estado del número telefónico lo muestra junto a la pescadora nacida en La Plata.

Inmediatamente luego de mostrar el video, el acusado le envió un mensaje a Laura Ubfal y negó toda acusación al decir: “Justo estaba mirando, yo sinceramente no tengo absolutamente nada de que preocupar, no sé quién hizo eso, ni mucho menos, pero sinceramente, de corazón yo no tengo nada que ver. Mañana o pasado me llaman y no tengo problema en ir a contar”, aseguró Lucas.

Como era de esperar, en las redes sociales, especialmente en X, las repercusiones no tardaron en llegar sobre la inesperada noticia del “affaire” del marido de Sandra.