Coti Sorokin: deprimido y cancelado

En las últimas horas, Coti Sorokin preocupó a sus seguidores tras compartir un mensaje en redes sociales sobre su estado de salud. Luego del revuelo que generó su publicación, el cantante difundió un comunicado oficial para explicar la situación y anunciar la suspensión de sus compromisos profesionales.

A través de sus historias de Instagram, Sorokin detalló que padece un cuadro de ciatalgia aguda que le está dificultando cumplir con su agenda de viajes y presentaciones: "Venía intentando no tener que cancelar ni posponer nada, pero quizás no me quede opción. Estoy bien, y haciéndome todos los estudios y tratamientos necesarios", escribió, llevándoles tranquilidad a sus fans.

Posteriormente, el artista confirmó que deberá postergar todas las actividades previstas para los próximos días: "Tengo todos los estudios listos y el plan de tratamiento y recuperación en marcha. Gracias por la paciencia y comprensión de toda la gente afectada por mi receso", expresó en su comunicado.

Entre los compromisos suspendidos, Sorokin mencionó su participación en "La Peña de Morfi" y un viaje a España para grabar un programa de televisión. Además, anunció la reprogramación del concierto que iba a brindar el miércoles 30 de abril en La Palma, Canarias, para el cual ya se habían vendido todas las entradas.

"Pronto nos desquitamos más y mejor. Voy a cuidarme unos días para volver con más fuerza", cerró el músico, agradeciendo el apoyo de su público en un momento complicado que incluye la separación de su mujer Candelaria Tinelli.

Qué es la ciatalgia aguda que padece Coti

La ciatalgia aguda, o ciática aguda, es un dolor intenso que se irradia a lo largo del nervio ciático, desde la zona lumbar hasta la pierna y el pie.

Este dolor suele ser provocado por la compresión del nervio ciático, usualmente debido a una hernia de disco, estenosis espinal o un síndrome piramidal.