Coty Romero denunció una estafa y escrachó al responsable en redes sociales

La ex Gran Hermano Coty Romero rompió el silencio y expuso en sus redes sociales una fuerte denuncia por estafa. En Instagram, la influencer publicó capturas de chats, audios y el nombre de la persona que, según su testimonio, la engañó durante meses con falsas promesas de pago por trabajos realizados.

La estafa

"Lamentablemente, hoy me toca después de meses de no tener ninguna solución", expresó Coty en sus historias, acompañando el mensaje con la foto del hombre al que acusa, Bruno Schol.

Según su relato, todo comenzó cuando este sujeto la contactó con una propuesta laboral y, tras generar confianza con un primer pago demorado pero cumplido, dejó de abonar lo adeudado en los siguientes trabajos.

"Nosotras confiamos. Pero no soy la única persona a la que cagó, se lo hizo a un montón de gente y a todos les dice cosas distintas para que le tengan lástima", explicó Romero, quien trabaja junto a su amiga Carlita, encargada de gestionar los contratos y pagos de sus colaboraciones.

Las excusas del acusado fueron múltiples: desde problemas con la plataforma de pago hasta supuestos episodios de ansiedad y baja de presión, recursos que, según Coty, utilizó para evadir sus responsabilidades. Sin embargo, el engaño quedó al descubierto cuando ella y su amiga se comunicaron con la empresa con la que Schol decía estar trabajando. "Nos dijeron que sí le habían pagado. Nos mandaron capturas de sus conversaciones", afirmó indignada.

Excusas

Romero asegura que la suma de dinero adeudada es considerable y que soportó tres meses de excusas antes de decidir hacer pública la situación. "Después de pensar que se encargue el karma, me dije que no podía quedar así. Que todos se enteren", manifestó la correntina.

Cuando le advirtió a Schol que lo escracharía en redes, la reacción fue violenta. "Se puso como loco. No me dio ni un peso desde que nos prometió que iba a pagar. Yo tomo pastillas para la ansiedad y no por eso ando cagando a la gente", agregó la influencer, dejando en claro su indignación.

Pero Coty no es la única víctima. Según detalló, muchas otras personas, entre ellos influencers y microinfluencers, también habrían sido estafados bajo la misma modalidad.

"Ojo con cruzarse con esta persona. Realmente es muchísima plata, no se imaginan. Cagó a un montón de gente y eso no se hace", advirtió en sus redes, y cerró con una contundente frase: "Que todo lo que hizo, le vuelva".