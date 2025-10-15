Cristina Pérez: cancelada en Telefe

La periodista Cristina Pérez confirmó su sonada desvinculación de Telefe, el canal que fue su casa por años en el noticiero central. Y aunque la salida se dio con bombos y platillos, el verdadero drama estaría detrás de un ambicioso proyecto que quedó en el tintero.

Cristina había anunciado en su momento que estaba lista para debutar con un programa propio: "Camino a casa". Un formato español "hermoso" que la tenía entusiasmada, pues mostraría a grandes figuras volviendo, al estilo reality, a sus viejos colegios y reviviendo el camino hasta su hogar de infancia. ¡Y ojo! No grabó poco: "tenemos cinco programas grabados con figuras de primera línea", reveló la conductora a José del Río en Mesa chica.

Una historia inconclusa

Pero, como en toda historia de backstage, el rumor se hizo fuerte en los pasillos: en Intrusos (América TV) deslizaron que la serie de programas grabados por Pérez "han caído en saco roto porque no salen al aire y algunos creen que no saldrá nunca al aire". ¡Un verdadero desplante! La periodista, al parecer, estaría harta de que le "prometan cosas que no son".

El drama no termina ahí: los programas contaban con figuras de peso como Cris Morena, Marley, Lizy Tagliani y Soledad Pastorutti. Sin embargo, la tardanza en la emisión hizo que el material quedara desactualizado. El caso más sensible: la entrevista a Cris Morena fue grabada antes del doloroso fallecimiento de Mila, la hija de su sobrino Federico. ¡Un tema delicado que complica aún más la salida del aire!

Nuevo canal

Más allá de los problemas con "Camino a casa" (que iba a ser lo último que grabara para Telefe), Cristina Pérez ya cerró su ciclo, según contó, "con mucho amor".

"Cerré mi ciclo con Telefe. Estoy muy agradecida por mis años en el noticiero, pero este tiempo me hizo descubrir que quería hacer periodismo de autor, y eso me lo permite esta casa", confesó la conductora.

La periodista, que renovó su vínculo con el canal LN+, se mostró "orgullosa, muy feliz, pertenecer a esta gran casa del periodismo argentino y a mis ‘nacioneros’", enfocada en su "evolución de la vida" hacia el periodismo más personal.