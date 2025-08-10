El comienzo del fin de semana trajo un momento inesperado en la pantalla de El Trece. El viernes por la noche, Otro día perdido, el nuevo programa de Mario Pergolini en su regreso a la televisión, recibió la visita de Darío Barassi y logró destacarse en el rating.

El ciclo, con formato de late show al estilo norteamericano, arrancó a las 22.58, un horario inusual que esta vez jugó a su favor: promedió 5,1 puntos y alcanzó picos de 5,8 cerca de la medianoche, liderando su franja. La emisión incluyó una entrevista a Barassi con juegos de pompas de jabón y una charla con una sexóloga por el Día del Orgasmo Femenino, que derivó en momentos desopilantes.

Pero la situación más comentada de la noche se dio cuando, en plena conversación sobre su estilo de vestir, Barassi decidió quitarse las zapatillas en vivo. El conductor de Ahora Caigo explicó que su atractivo no dependía únicamente de la ropa, sino también de su cuidado personal. Entre risas, recordó: “Ya de chico, los pañales eran complicados con 6 kilos 100. La ropa siempre fue un tema”. Luego, agregó con orgullo: “Hoy me hice los pies, hoy me hice las uñas”.

Sorprendido, Pergolini le preguntó: “¿Cómo los pies?”. Barassi no dudó en mostrar sus extremidades: “Mirá lo que son. La morfología no es buena, tengo ese juanete, pero mirá las uñas, estoy muy orgulloso de mis pies”.

La escena culminó con el actor y conductor permaneciendo descalzo durante el resto del programa. Entre divertido e incómodo, Pergolini admitió: “Vas a seguir descalzo… no, todo bien, pero no puedo dejar de mirarte los pies, es como un desfile”.

