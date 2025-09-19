Darío Barassi volvió a dar la nota en Ahora caigo (El Trece), donde combina su estilo desfachatado con momentos de humor que rápidamente se convierten en virales. En las últimas horas, el conductor sanjuanino sorprendió al público con una insólita performance desde el piso del estudio. El conductor actuó para reclamar, entre risas, el Martín Fierro al mejor conductor, galardón que aún no obtuvo en su carrera televisiva.

El sketch, que arrancó como una ocurrencia improvisada, fue acompañado por la producción que decidió seguirle el juego. Desde la tribuna, un espectador tomó el rol de conductor y le entregó a Barassi el Martín Fierro de oro en un pase de comedia que desató las carcajadas y aplausos de todos los presentes.

Fiel a su estilo, Barassi transformó la escena en uno de esos momentos televisivos que mezclan humor, ironía y un guiño a la industria. La parodia ya circula en redes sociales y promete alimentar la conversación sobre el futuro del conductor en la próxima entrega de los Martín Fierro que se realizará el 29 de septiembre.