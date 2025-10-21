Darío Barassi se enamoró de una semita sanjuanina en sus redes sociales

No es nuevo que Darío Barassi es una apasionado por la provincia que lo vio nacer y, por esa razón, comparte momentos, posteos, viajes y gastronomía sanjuanina.

En esta oportunidad, el conductor confirmó que es la cara de la nueva campaña de promoción local al compartir un momento del backstage de una campaña que no pasará inadvertida.

Con la canción “San Juan por mi sangre” de fondo, Darío explicó su foto al decir: “Adiviná para qué provincia estoy haciendo campaña'”.

Para cerrar, el mediático aseguró: “Semitas de cachumba, agradecido por siempre”, en referencia a quien había horneado el manjar local que lo hace perder la cabeza.