Darío Barassi regresó al prime time del Trece con "Ahora Caigo", y para su presentación grabó un divertido sketch junto a Adrián Suar. Fiel a su estilo humorístico, el conductor abrió el programa con una singular oración en tono de broma. "En el quinto misterio glorioso, Dios le dio rating a los gordos; en el sexto misterio glorioso, Dios sacó a Gran Hermano de la televisión argentina", se lo escucha decir, sentado en actitud de rezo.

El momento se tornó aún más desopilante con la aparición de Adrián Suar, gerente de programación de la señal. Al verlo, Barassi reaccionó con humor: "No, el del Paracetamol, me muero". Suar, sorprendido, le respondió: "¿Qué el del Paracetamol? ¿No te acordás más de mí?". Con tono irónico, Barassi replicó: "Adrián Suar, vine para saludarte, para darte una bendición. ¿Estás bien? ¿Sabés cuánto tiempo te tomaste, no?". A lo que Suar, entre risas, retrucó: "Cómo les gusta la promo: ‘Barassi de vacaciones’. No estuve de vacaciones, hice una serie, una película, tengo dos hijas, me mudé de casa".

La conversación continuó divertida: "¿Te mudaste? ¿Pagaste? Entonces tenés que trabajar", bromeó Suar. Luego, en tono de fingido reproche, le recordó: "Te di todo. Pediste el camarín hermoso para vos solo, te agarrás el prime time, te di los mejores técnicos, el mejor canal de Argentina... ¿qué más querés?". Barassi, sin perder el ritmo del humor, contestó: "Bueno, básicamente quiero un farol nuevo o un casco y un cartel que diga ‘obra en construcción’, no estoy pidiendo tanto", en referencia a un incidente con un farol que cayó del techo.

El sketch cerró con un intercambio final. "Rompamos este momento, Chueco, ¿qué estás buscando?", preguntó Barassi. "Rating", respondió Suar sin dudar. "Lo vas a tener", sentenció el conductor, dando inicio oficialmente a su esperado regreso a la televisión.