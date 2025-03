Luego de tomarse unas vacaciones, Darío Barassi vuelve a la pantalla de El Trece con una nueva temporada de Ahora Caigo, pero esta vez en horario nocturno.

Desde las redes del canal compartieron la primera promoción del programa, en la que el conductor, fiel a su estilo, bromeó sobre su regreso. "No sé con quién porque yo estoy de vacaciones y no pienso interrumpirlas", dijo al leer el anuncio, aunque luego celebró el cambio: "Prime time, bebé. Yendo, me encantó".

Los cambios en el programa

La nueva temporada de Ahora Caigo llegará con novedades. Según informó El Trece, el programa contará con nuevos participantes y desafíos de cultura general, donde el concursante principal, llamado Líder, deberá enfrentar a diez oponentes en duelos de preguntas y respuestas. Si logra vencerlos a todos, podrá llevarse hasta 5 millones de pesos.

En caso de perder contra un rival, este tomará su lugar como Líder. Al final, el ganador del día podrá elegir entre jugar el Juego Final, con la posibilidad de duplicar su premio o irse con las manos vacías, o retirarse con la mitad del dinero acumulado.

Además, el programa sumará nuevas dinámicas en las que el público podrá participar desde la tribuna o asignando valores a las 20 huellas del juego. Quienes deseen ser parte del ciclo deberán completar un formulario online e indicar cómo distribuir el contenido de las huellas, que se dividen en altas y bajas.

El esperado regreso de Ahora Caigo está previsto para marzo en las noches de El Trece.