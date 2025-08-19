Ariel Ansaldo, el carismático ex-participante de Gran Hermano, conocido popularmente como "Big Ari", ha sorprendido a sus seguidores al unirse al popular programa Cuestión de Peso (El Trece). Conducido por Mario Massaccesi, el ciclo que sigue las transformaciones de vida de sus concursantes, ahora cuenta con un rostro familiar que buscará dejar atrás sus viejos hábitos.

La lucha contra las harinas y un peso inicial de 149,4 kilos

En su debut, Ariel, de 48 años, no perdió su habitual simpatía y humor, pero también se mostró muy sincero sobre los motivos que lo llevaron al programa. “Lo que me pierde a mí son las harinas, las pizzas y las empanadas. Mi sobrepeso es por las harinas. Vengo a bajar, ojalá que se dé”, confesó sin rodeos. El oriundo de Berazategui dejó en claro que su principal objetivo es mejorar su salud física y emocional a través de un cambio en su alimentación.

"Llegó el momento de enfrentar un gran cambio, un gran sacrificio, de salir de una vez por todas de mi zona de confort", afirmó, y agregó que cuenta con el apoyo incondicional de sus padres en este nuevo desafío. Antes de subirse a la balanza, se puso una meta ambiciosa: "Tengo 20 o 30 kilitos de más. Mi meta es llegar a diciembre muchísimo mejor".

El momento más esperado llegó con el pesaje inicial: Ariel Ansaldo registró un peso de 149,4 kilos, un dato crucial que servirá de punto de partida para que el equipo médico establezca sus objetivos semanales. Fiel a su estilo, el ex Gran Hermano se mostró decidido: “Vengo a bajar más de un kilo y medio por semana, yo no hago nada a medias. Vengo a romperla”.

Un desafío personal y emocional

Aunque se mostró entusiasmado, Ariel admitió que tomar la decisión de participar no fue fácil. "Me costó un montón estar acá. No quería mostrarme tan vulnerable. A mí no me gusta hablar de mi sobrepeso, me cuesta", reconoció. Su sinceridad dejó ver que este desafío no solo es físico, sino también un gran paso en lo emocional.

El también integrante de programas de streaming de Telefe recordó que en el pasado era una persona activa que practicaba snowboard y salía a correr, pero que con el tiempo esas rutinas se perdieron. Explicó que si bien su peso solía rondar entre los 115 y 120 kilos, la pandemia marcó un quiebre. “Ahí desbarranqué. Yo me creé un mal hábito, que es mucho de noche y picotear durante la madrugada... mi debilidad es lo salado”, detalló.

Consciente de los cambios que necesita y dispuesto a enfrentar sus propios límites, Ariel comienza un nuevo capítulo en su vida en el que buscará recuperar su salud, su energía y aquellas actividades que una vez disfrutó. Su viaje en Cuestión de Peso promete ser tan emotivo como inspirador.