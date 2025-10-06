De militante a modelo: Morena Echarri se convirtió en la imagen de una marca de moda

Morena Echarri, la joven de 22 años que siempre cultivó un perfil bajo lejos de las cámaras, ha dado la gran sorpresa en el mundo del fashion. La hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, acaba de hacer su impactante debut como modelo para una campaña de indumentaria nocturna, demostrando que el carisma y la presencia escénica corren por sus venas.

La joven fue la elegida para protagonizar la nueva colección de la diseñadora Cynthia Martos, bautizada "Euphoria". Lejos de la militancia política, Morena se convirtió en la musa de una propuesta que celebra "la noche" y a "mujeres jóvenes, libres y seguras".

Según Martos, Echarri "encarna el espíritu" de las piezas, que buscan combinar "géneros nobles, de caída fluida y corte impecable" con su "frescura y fuerza".

En las imágenes que ya circulan en las redes, Morena deslumbra con looks elegantes y sofisticados donde el brillo es el gran protagonista. Pero la fascinación del público fue más allá de la ropa: muchos no tardaron en notar el sorprendente parecido físico con su madre, Nancy Dupláa, en particular en un vestido corto nude adornado con pedrería.

Del pañuelo verde a la pasarela

A diferencia de sus famosos padres, la joven de 22 años se mantuvo siempre alejada de la actuación. Sus intereses pasaron, hasta ahora, por dos vertientes muy claras: el diseño y la intensa militancia política.

Morena es una ferviente militante peronista y kirchnerista, y ha expresado sus convicciones en múltiples ocasiones, incluso en su cuenta de Instagram. Su padre, Pablo Echarri, reveló hace unos años el "orgullo" que sentía por la "valentía" con la que su hija defendía sus ideales. El actor recordó, incluso, que Morena eligió la lucha por el aborto legal y el pañuelo verde como temática central de su fiesta de 15 años.

En la actualidad, sin embargo, sus esfuerzos están puestos en la moda desde el plano creativo. Echarri cursa Diseño de Indumentaria en el CBC de la Facultad de Diseño y Arquitectura y, paralelamente, ya tiene su propio emprendimiento textil, Hetaira, donde vende ropa confeccionada a mano, con un estilo juvenil y a la vanguardia.

A pesar de este debut frente a la cámara, Pablo Echarri ha asegurado recientemente que el escenario no es el interés principal de su hija por el momento: "Está en el CBC... Le gusta mucho la ropa, diseña, dibuja y cose. Está haciendo sus primeros pasos en eso". Una carrera universitaria que cumple con la "exigencia" de sus padres: "Yo les pido y casi te diría que un poco les exijo, que estudien y que luego hagan lo que quieran", sentenció el actor.

Con el modelaje sumándose a su currículum, Morena Echarri demuestra que tiene la capacidad de brillar tanto en el activismo como bajo los flashes.