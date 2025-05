Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué, dieron un paso firme en el mundo de la música al presentar su primer videoclip como artistas independientes.

Los niños, de 12 y 10 años respectivamente, interpretaron la canción The One durante una gala de la fundación Let It Beat, respaldada por Sony Music Latin, y sorprendieron por su talento y desenvoltura en escena.

El evento marcó su debut oficial con el tema incluido en el álbum All For You, dentro del marco del programa Next Generation of Artist, una iniciativa que apoya a jóvenes talentos de entre 10 y 20 años.

Tanto Milan como Sasha demostraron no solo habilidades vocales, sino también soltura con los instrumentos, lo que generó gran repercusión en redes sociales, donde fueron ampliamente celebrados.

Aunque no es la primera vez que incursionan en la música —ambos participaron en 2023 en Acróstico, la canción que su madre les dedicó—, esta presentación significó su primer paso como intérpretes independientes, sin el amparo directo de Shakira.

Con este lanzamiento, los pequeños herederos de la estrella colombiana confirman que el talento musical corre por sus venas y que su futuro artístico ya comenzó a trazarse.