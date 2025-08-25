Después de 18 años de relación, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi pusieron fin a su historia de amor con la firma del divorcio. La ruptura, que aún conmueve a ambos, tuvo un fuerte impacto en la vida personal y profesional del actor.

El sábado, en plena función de Rocky en el teatro Lola Membrives, Vázquez no pudo contener la emoción y se quebró sobre el escenario. Conmovido por el afecto de su público, el actor dejó entrever la vulnerabilidad que atraviesa tras la separación.

Según reveló el programa Secretos Verdaderos (América TV), Vázquez ya había sufrido una crisis momentos antes de salir a escena. “Nico ayer tuvo un ataque en el camarín, está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy pero muy mal. Después de que firmaron el divorcio hace algunos días, no volvieron a hablar”, detallaron en el ciclo conducido por Luis Ventura.

Los periodistas añadieron que la última vez que los actores se vieron fue durante un almuerzo, inmediatamente después de rubricar los papeles de la separación. Desde entonces, ambos decidieron tomar distancia. En ese marco, Rafael Juli, allegado al actor, contó: “Yo estuve hablando con él, y me dijo: ‘No sentí un dolor tan profundo desde el fallecimiento de mi hermano’”.

Así, entre la exigencia del escenario y el desgarro emocional, Nico Vázquez enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida.