Desapareció una ex Bandana y la busca la policía

El mundo del espectáculo se conmociona ante la noticia de la búsqueda de Lowrdez Fernández, ex integrante de la popular banda pop Bandana. Su madre, Mabel López, formalizó una denuncia de desaparición ante la Comisaría Vecinal 14B, alegando no tener contacto con la artista desde el pasado 4 de octubre y desconocer su paradero, según información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas.

La preocupación escaló a nivel judicial tras un correo electrónico recibido anoche por la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal. En el escrito, la madre de la cantante no solo alertaba sobre la falta de comunicación, sino que también señalaba a Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez, quien ya había enfrentado acusaciones por violencia de género en 2022.

A pesar de la denuncia, la situación presenta un contrapunto desconcertante: la artista ha mantenido actividad en sus perfiles de redes sociales, sembrando dudas sobre su estado real y la veracidad de la incomunicación.

Tensión con la ex pareja de la mediática

El personal policial se dirigió al último domicilio conocido de Fernández. Al tocar el timbre, fueron atendidos por García Gómez. El encuentro fue tenso: el hombre se mostró visiblemente enojado y, según reportes, grabó el procedimiento policial.

Dentro de la vivienda, García Gómez aseguró a los efectivos que Lowrdez ya no reside allí y que la relación sentimental entre ellos ha finalizado. Además, el hombre se atrincheró legalmente, manifestando que cualquier intento de inspeccionar la propiedad requeriría una orden judicial.

Ante la falta de certezas y la negativa a cooperar, las autoridades dispusieron una consigna policial en el lugar. El misterio alrededor de Lowrdez Fernández se profundiza, y las redes sociales de la artista son ahora un foco de atención mientras se espera que la Justicia intervenga para esclarecer su situación.