La investigación del robo a la casa de la modelo y presentadora Carolina “Pampita” Ardohain dio un giro explosivo con la detención de ocho sospechosos, en un operativo policial que incluyó allanamientos en el barrio de La Boca y un hotel céntrico. Los detenidos son seis hombres de nacionalidad chilena, un colombiano y un venezolano, señalados como los responsables del asalto.

Los operativos, que se realizaron en la madrugada del miércoles, permitieron dar con parte de la banda en un hotel ubicado en Callao al 44, donde se habían refugiado. "Podemos confirmar que ya hay ocho detenidos por el robo de la casa de Pampita", informaron en el programa televisivo Sálvese quien pueda (América). El trabajo de las cámaras de seguridad fue clave para rastrear el movimiento de los vehículos utilizados por los delincuentes, lo que facilitó la identificación de los sospechosos.

Caja fuerte y carteras de lujo

Aunque la investigación continúa, la policía logró recuperar parte del botín. Los periodistas del programa detallaron que entre los objetos hallados se encuentran los celulares con los videos de su hija Blanquita (fallecida en 2012) y la caja fuerte de la modelo, que había sido forzada. "Encontraron los celulares y la caja fuerte, que parece que la quisieron sopletear. También encontraron varias carteras que algunas Pampita reconoció como suyas", informaron.

Sin embargo, aún faltan por recuperar joyas y otras pertenencias de valor. La policía no descarta que existan más prófugos de la banda, que se habría instalado en Buenos Aires para cometer otros robos.