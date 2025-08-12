Desde San Juan, Valentín Yan emocionó a su abuelo Gustavo Yankelevich, quien se expresó en las redes

A dos semanas de la muerte de Mila, la hija de siete años de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, víctima del choque de una barcaza contra el velero en el que navegaba por la Bahía Biscayne, Gustavo Yankelevich rompió el silencio.

El productor televisivo, que hasta ahora se había mantenido en estricto hermetismo acompañando a su hijo en el dolor, reapareció en redes sociales para felicitar a su nieto Valentín -hijo de Romina Yan y Darío Giordano- por su desempeño en el TC2000.

El joven de 22 años participó este último fin de semana en la carrera disputada en San Juan. “Final P6, me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el @ambrogioracing”, escribió en Instagram junto a imágenes de la competencia. Entre los mensajes de apoyo, destacó el de su abuelo: “Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión; nos emocionó y nos enorgulleció que estuvieras ahí, de alguna manera representando a nuestra familia. Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, ¡pero de pie! Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”.

El gesto de Yankelevich no pasó desapercibido y fue acompañado por palabras de aliento de figuras del espectáculo. Nicolás Vázquez le escribió: “¡Vamos Valen, carajo! Orgulloso de vos”, mientras que Susana Roccasalvo sumó: “¡Vamos! Vas a llegar con toda esa fuerza y empeño que estás poniendo”.

Los usuarios de redes también se hicieron eco: “Aguante el número cinco”, “La Argentina entera te banca” y “Gran abrazo, Valentín, venís de menor a mayor”, fueron algunos de los mensajes que recibió el piloto, apasionado por los deportes extremos.

Valentín Yan debutó en el TC2000 en marzo de 2025, en Neuquén, donde logró un sexto puesto. En una entrevista con La Nación, había contado que lo que más lo mueve es la adrenalina, y que, pese a la tradición artística de su familia, eligió dejar de lado la actuación para dedicarse por completo a su sueño en las pistas.