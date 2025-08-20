Este martes 19 de agosto se llevó a cabo la tradicional cena anual a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos en un exclusivo hotel de Puerto Madero, con la presencia de destacadas figuras del espectáculo y la política.

Mirtha Legrand, habitual colaboradora de la ONG, encabezó la lista de invitados, seguida por invitados de la talla de Teté Coustarot, Nequi Galotti, Pampita Ardohain, Facundo Arana junto a su esposa María Susini, Marcelo Polino, Graciela Alfano, Pollo Álvarez, Barby Franco con su hija Sarah y Roberto García Moritán acompañado por Priscila Crivocapich.

La lente de los fotógrafos también registró a Luciana Salazar, Fátima Florez, Lizy Tagliani, Floppy Tesouro, Estefi Berardi, Amalia Granata, Matilda Blanco, Jimena Cyrulnik, Pachu Peña y Nancy Duré, entre otros asistentes.

Uno de los momentos más comentados de la velada fue el reencuentro —por primera vez en un mismo evento— de Pampita con su ex marido Roberto García Moritán. La conductora llegó acompañada por su pareja, el polista Martín Pepa, con quien oficializó la reconciliación hace apenas dos días. La pareja posó de la mano en la alfombra roja: ella lució un elegante vestido azul Francia con espalda descubierta, mientras que él optó por un clásico traje negro.

A pocos metros, García Moritán ingresó junto a su flamante novia, Priscila Crivocapich, quien se destacó con un vestido negro transparente con flecos. El empresario, por su parte, vistió un traje azul oscuro de corte tradicional.

El evento solidario volvió a reunir a grandes figuras en un clima distendido, y dejó como particular postal el encuentro de las nuevas parejas de Pampita y García Moritán, que no pasó inadvertido entre los presentes.