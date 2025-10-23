Desnudaron a Marcelo Tinelli en su programa de streaming

El popular segmento de corte de vestuario que Marcelo Tinelli inmortalizó en Showmatch con las polleras de las bailarinas se volvió en su contra de manera épica. El conductor fue protagonista de un impensado y revelador momento al aire de Estamos de paso, su programa emitido por Carnaval Stream.

El suceso ocurrió cuando Ceci Hace, la comediante conocida por su personaje Checha, tomó la tijera para invertir los roles y aplicar la histórica "tijeretazo" sobre el pantalón del propio Tinelli.

"Nunca me cortaron un pantalón, he cortado muchas polleritas, pero me presto. Lo único, cuidado dónde va la tijera... No me vaya a tocar ninguna zona íntima", bromeó el conductor de San Lorenzo antes de aceptar el desafío.

La tensión aumentó en el estudio mientras Checha cortaba ambas botamangas, dejando al aire la ropa interior de Tinelli. "Es un montón esto. ¿Está en vivo? Cuidado, por favor", exclamó Fede Bal, también presente en la mesa, al presenciar la escena.

Un descuido viral

El momento cumbre llegó cuando el propio Tinelli advirtió que un descuido de la cámara había expuesto fugazmente sus partes íntimas. "Se vio todo y mañana lo vas a ver en todos los canales", le advirtieron de inmediato sus compañeros de mesa, anticipando la repercusión mediática del blooper.

La dinámica de la tijera continuó, y Fede Bal también se sumó como "víctima" del implacable personaje de Checha.

Desde las redes sociales del canal de streaming celebraron el giro de guion en la televisión: "La deconstrucción definitiva de Marcelo Tinelli. Todo vuelve y La Checha se encargó de que el corte de polleritas sea el karma del conductor". El momento ya se perfila para ser uno de los segmentos más comentados del día en la farándula nacional.