Detuvieron a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio

Elías Piccirillo, financista de criptomonedas y exmarido de Jesica Cirio, fue detenido este jueves por la Prefectura Naval Argentina en el marco de una causa que lo acusa de haber armado una operación judicial por una deuda de seis millones de dólares. Junto a él, otras siete personas también quedaron detenidas, mientras la situación judicial del empresario se complica.

La investigación se originó en enero pasado tras la detención del financista Francisco Hauque en la Avenida Alvear, quien tras ser acusado de narcotráfico señaló directamente a Piccirillo. Según Hauque, fue su colega quien le "armó" la causa con la complicidad de efectivos de la Policía de la Ciudad, lo que derivó en una nueva línea de investigación sobre el accionar de algunos agentes.

Mientras tanto, Jesica Cirio se mantiene en silencio. La modelo confirmó su separación de Piccirillo a fines de febrero, tras semanas de especulaciones, y aseguró que no tenía relación alguna con la familia Hauque. "Es mentira que los conozco, no había ningún vínculo entre las parejas", afirmó en un intercambio con la periodista Karina Iavícoli.

Cirio también se defendió de las acusaciones de haber estado al tanto de los negocios de su exmarido y advirtió: "Me involucra en esto y no le va a salir gratis. Mi buen nombre y honor solo se lo tengo que explicar a mi hija y a mis amigos". Además, explicó su decisión de no hablar públicamente como lo hizo durante el escándalo de Martín Insaurralde: "No hablo frente a una cámara porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo".

La modelo se habría retirado de la casa que compartía con Piccirillo semanas atrás para evitar exponer a su hija a un allanamiento, que finalmente se concretó en las últimas horas.