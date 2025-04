Divorcio exprés: los complicados días de Cande Tinelli

Cande Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, confirmó que inició los trámites de divorcio con Coti Sorokin a poco más de un año de su matrimonio. La decisión, según contó ante la prensa, fue unilateral y motivada por la falta de avances en la relación.

“Quiero avanzar y no puedo. Él no está acá, así que lo hice”, expresó durante un evento organizado por su padre. En diálogo con los medios, la influencer detalló que fue ella quien tomó la iniciativa de la separación. “Se lo pedí yo. No fue de común acuerdo. Él tampoco está en el país y quería hacer las cosas express”, explicó.

En las últimas semanas, el músico estuvo entre España y México por compromisos laborales y, pese a la distancia, aún consideraba la posibilidad de reconciliación. Sin embargo, allegados a la familia Tinelli aseguraron que “nunca entendió el mensaje de Cande”.

No funcionó

Cande y Coti se conocieron en 2020 y en 2024 sellaron su unión con una lujosa boda en Exaltación de la Cruz. Sin embargo, con el tiempo, la relación se tornó conflictiva. Según reveló el periodista Pepe Ochoa en LAM, la separación habría sido impulsada por actitudes de Sorokin que Tinelli no toleraba. “Era controlador y muy celoso. Ella no quería estar en una relación así de tóxica”, aseguró.

En redes sociales, Cande dejó un contundente mensaje que pareció hacer referencia a su situación: "Ninguna pareja, ninguna amistad, ningún familiar, ningún trabajo, ninguna carrera vale tu salud mental", escribió, seguido de "que nadie te haga creer que tienes que aguantarte lo que te destruye".

El mensaje desató especulaciones sobre un final conflictivo. Fuentes cercanas a la familia señalaron que “ella se cansó de todo lo que vivió” y que la separación es definitiva.