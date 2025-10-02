La competencia se acelera y Telefe vivió una jornada cargada de tensión. La Voz Argentina (2025) presenció una doble eliminación en el marco del 4 Round, dejando fuera de carrera a dos promesas de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra.

El reality show avanza a paso firme hacia las etapas definitorias, y como había anticipado el conductor Nico Occhiato, dos concursantes debieron despedirse en una misma gala.

Team Lali: El error que pudo costar caro

Tras escuchar a todos sus talentos, Lali Espósito se enfrentó a la difícil tarea de salvar a solo dos integrantes de su team. Finalmente, la coach se inclinó por asegurar la continuidad de Alan Lez y Hugo Ruíz.

El destino del resto quedó en manos del voto cruzado del jurado (Luck Ra, La Sole y Miranda!). Por mayoría, los coaches decidieron darle una oportunidad más a Valentino Rossi y Giuliana Piccioni, decretando la eliminación de Iara Lombardi.

Cabe recordar que Iara tuvo un desliz significativo en la gala anterior al olvidar parte de la letra de "Sarà perché ti amo". Aunque el jurado la elogió, el error pudo haber inclinado la balanza en la votación final.

Tras el veredicto, Iara se despidió emocionada: "Gracias, es una experiencia única, hermosa y estoy muy orgullosa de ser Team Lali". Tanto Occhiato como Lali le dedicaron palabras de admiración, deseándole "todo lo mejor" para su carrera.

Team Luck Ra: Lucas Barros, el segundo eliminado

La tónica de la noche se repitió con el equipo de Luck Ra. Luego de las presentaciones y un intenso debate, el cuartetero decidió que continuaran en carrera Nicolás Behringer y Federico Mestre.

Una vez más, la votación del resto del jurado definió la placa, que optó por salvar a Natalia Aponte y Tomás Dantas. De esta manera, Lucas Barros se convirtió en el segundo eliminado de la noche.

En su despedida, Lucas agradeció la oportunidad y el aprendizaje, destacando el "cariño" de su coach Facundo (Luck Ra). Sin embargo, la tensión se disipó con una noticia bomba de parte del referente del cuarteto.

Como broche de oro, Luck Ra sorprendió a todos con un anuncio inédito: "Los últimos cinco participantes de mi Team me van a telonear en Vélez. Así que Lucas nos vemos ese día".

De esta manera, la eliminación de Lucas Barros se convirtió en una oportunidad única, asegurándole un lugar en el escenario del show de Luck Ra en el icónico estadio.