Dos ex Gran Hermano ya no esconden su pasión y su amor mutuo

En medio de los rumores de romance, Tato Algorta volvió a acaparar la atención de los seguidores de Gran Hermano. El campeón de la edición 2025 fue vinculado sentimentalmente con su excompañera Martina Pereyra, luego de que circulara en redes sociales una foto que muchos interpretaron como la confirmación de un vínculo especial.

En la imagen, la joven aparece recostada en un sillón mientras alguien —presuntamente Algorta— le sostiene la mano con ternura. “Es la confirmación que faltaba”, escribieron usuarios en X, mientras que otros sentenciaron: “Más claro, imposible”. Sin embargo, no faltaron voces que relativizaron la escena y señalaron que podría tratarse simplemente de una amistad cercana.

La relación entre ambos ya había sido motivo de especulación durante el reality, donde compartieron fiestas, momentos de complicidad e incluso un beso que desató comentarios sobre un posible romance. Pese a ello, ni Algorta ni Pereyra se han pronunciado al respecto.

En las últimas semanas se los vio juntos en eventos, como la presentación de Sarkany, donde mostraron buena sintonía pero sin gestos que confirmaran un noviazgo.

Mientras las versiones crecen, sus seguidores esperan que alguno de los dos rompa el silencio. Por ahora, la foto sigue circulando y manteniendo vivo el debate sobre si entre ellos hay algo más que amistad.