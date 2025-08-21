Dos mediáticas sensuales al frente de un nuevo programa de streaming

Pepe Ochoa, quien reemplaza a Ángel de Brito en la conducción de LAM (América TV), sorprendió este miércoles al revelar que Cinthia Fernández y Mariana Brey serán parte de Carnaval Stream, el nuevo canal de streaming que impulsa Jorge Rial.

Según contó Ochoa, las panelistas tendrán un ciclo propio dentro de la plataforma, con dos emisiones semanales, en el que abordarán temas vinculados a la política. Durante la charla en vivo, Marcela Feudale agregó un dato llamativo: ella también había sido convocada para el proyecto, pero decidió rechazar la propuesta.

La noticia llega en medio de un clima de tensión mediática que involucra a una de las flamantes incorporaciones. En Viviana en Vivo, Viviana Canosa apuntó sin filtros contra Brey, a quien acusó de moverse con “un nivel de impunidad alta” y aseguró que “está bancada por el gobierno a full”.

Lejos de quedarse callada, Brey recogió el guante en un móvil para LAM. “Ella me llamó para trabajar, cuando arrancó su programa”, reveló, y luego retrucó: “La palabra ‘impunidad’ me suena muy rara, no tiene que ver conmigo. Quizás tiene que ver con ella, y está haciendo un espejo raro”.

La panelista también habló de su vínculo con Jorge Rial, con quien protagonizó cruces mediáticos en el pasado: “Con Rial nos hemos encontrado, después de que me trató de ‘hija de p…’. Yo fui a cruzarlo, lo confieso. No tengo nada raro con él”.

Así, el desembarco de Cinthia Fernández y Mariana Brey en el proyecto de Rial promete darle al nuevo canal de streaming un condimento extra de polémica, fiel al estilo de sus protagonistas.