Duró poco: Jorge Porcel Jr. bajó su candidatura política

El hijo del recordado humorista Jorge Porcel anunció este miércoles que finalmente no será candidato a diputado nacional, a pesar de haber confirmado su postulación apenas unos días atrás. La noticia la dio él mismo en vivo durante una entrevista en el programa A dos voces (TN), donde estaba invitado en calidad de postulante.

“Ya no soy más candidato, me bajé. Yo les prometí a ustedes la primicia y cumplí. Debut y despedida”, lanzó al inicio de la charla, sorprendiendo a los conductores Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Su candidatura estaba enmarcada dentro del partido Movimiento Plural, liderado por Marcelo Peretta, donde ocupaba el tercer lugar en la lista de aspirantes a diputados por la Ciudad de Buenos Aires.

Porcel Jr. explicó que aceptó la propuesta con la intención de ayudar en un contexto que definió como “de sufrimiento generalizado”. “Uno va a zonas que teóricamente son pudientes y la mitad de los negocios están cerrados. Entonces dije: ‘vamos a ayudar en lo poco que yo pueda hacer’”, señaló. Sin embargo, reconoció que sus chances de llegar al Congreso eran casi nulas: “Iba tercero en la lista, o sea que las posibilidades de entrar eran inexistentes”.

El mediático también habló de “discrepancias de organización” con el espacio político y aclaró que prefirió dar un paso al costado para preservar su amistad con Peretta: “Para salvar la amistad dije: ‘bajamos la persiana acá y quedamos como amigos’. En momentos como estos, el mejor capital que podés tener es mantener a los amigos”, reflexionó.

A pesar de su retiro, Porcel aseguró que ya recibió “propuestas concretas” para continuar vinculado a la política, aunque no adelantó definiciones.

En intervenciones anteriores, cuando aún mantenía su candidatura, había señalado que sus prioridades serían la defensa de los jubilados, las personas con discapacidad y el sector cultural, al que acusó de estar “abandonado” por las políticas kirchneristas. También reivindicó su formación en la tradición desarrollista y sostuvo críticas tanto al kirchnerismo como al actual oficialismo libertario.

El anuncio de su renuncia abre un interrogante sobre el futuro político de Jorge Porcel Jr., quien una vez más sorprendió con un giro inesperado en su carrera, esta vez lejos del mundo del espectáculo y en el terreno electoral.